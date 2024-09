Sebastian Stan difende il MCU e condivide nuove informazioni sul ruolo di Bucky

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)il MCU esuldiNon è una novità che i registi o alcuni critici critichino i film di supereroi, ma con i Marvel Studios in difficoltà e con quelli che si sono rivelati 12 mesi quasi deludenti per il DCEU, l’anno scorso il tema della “chezza da supereroi” ha dominato i titoli dei giornali. Tuttavia, la star di Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame,non ne vuole sapere. Parlando con Variety del suodi un giovane Donald Trump in The Apprentice, l’attore ha infatti condiviso una forte difesa dei Marvel Studios. “È diventato davvero comodo prendersela con i film Marvel”, ha dichiarato. “E va bene così. Ognuno ha la sua opinione. Ma sono una grande parte di ciò che contribuisce a questo business e ci permette di avere anche film più piccoli.