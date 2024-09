Sanità privata e Rsa | 23 settembre sciopero anche in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 202024 – Lunedì 23sarà una giornata dinazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle strutture sanitarie private e delle Rsa che applicano i contratti Aiop e Aris.a Firenze si terranno presidi, in concomitanza con altre città italiane, a partire dalle ore 10. A promuovere la mobilitazione sono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che in una nota ribadiscono: "Chi garantisce la salute di tutti i cittadini merita dignità nel lavoro". Locoinvolgerà le principali città italiane, tra cui Milano, Genova, Palermo, Napoli, Roma e Torino. A Firenze, come in altre località, si terranno cortei e presidi per sensibilizzare il governo e le istituzioni locali sulla necessità di rinnovare i contratti bloccati da anni.