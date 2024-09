Roma | controlli dei Carabinieri a Magliana Villa Bonelli San Paolo e Corviale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un arresto e una denuncia nelle operazioni di sicurezza nelle periferiene Idella CompagniaEur hanno effettuato nei giorni scorsi una serie dinei quartieri, San, portando all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra. Le operazioni, condotte principalmente durante le ore serali e notturne, miravano alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree periferiche, in linea con le direttive del Prefetto di, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Arresto in largo Verratti Durante un posto di blocco in largo Verratti, idella StazioneSanhanno intimato l’alt a un uomo a bordo di uno scooter. L’uomo ha ignorato l’ordine, proseguendo la marcia per poi abbandonare il veicolo e tentare la fuga a piedi.