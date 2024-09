Perugia bimbo di 8 anni ucciso dal furgone guidato dal padre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un bambino di ottoha perso tragicamente la vita quest'oggi, nei pressi di, investito dal van condotto dal. Secondo quanto si è potuto capire, il piccolo si trovava insieme ai genitori e ai fratelli nel veicolo, che si è fermato in un parcheggio in località Sant'Andrea delle Fratte, zona commerciale alle porte del capoluogo umbro. Una volta che il mezzo si è rimesso in moto, il piccolo avrebbe aperto il portellone per scendere dal van in movimento. A quel punto avrebbe quindi perso l'equilibrio, per essere poi schiacciato, senza che ilpotesse impedire la tragedia. I soccorsi, intervenuti sul posto, sono risultati inutili.