Neonati uccisi a Parma arresti domiciliari per la madre

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) –per Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso due, dopo averli partoriti in casa, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, in provincia di. Alle 11 il Procuratore della Repubblica diterrà una conferenza stampa. — [email protected] (Web Info) L'articoloper laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.