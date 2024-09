L’Equinozio d’autunno | il ballo cosmico della Terra e del Sole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'equinozio d'autunno è un affascinante fenomeno astronomico che segna l'inizio ufficialestagione autunnale nell'emisfero boreale. Quest'anno, l'evento si verificherà il 23 settembre 2024 alle 8:49 ora italiana. Ma cosa accade esattamente durante l'equinozio e perché è così importante per il nostro pianeta? Ile delL'equinozio d'autunno è il risultato di una particolare posizionerispetto aldurante il suo moto di rivoluzione. In questo preciso istante, l'asse di rotazione terrestre si trova perpendicolare alla congiungente. Immaginate lacome una trottola inclinata che gira intorno al: durante l'equinozio, questa trottola si trova in una posizione tale che i raggi solari colpiscono perpendicolarmente l'equatore.