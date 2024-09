Ieri rivoluzione domani vezzo | l' accessorio più maschile che ci sia rivisitato in chiave contemporanea e femminile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) La collezione primavera-estate 2025 di Emporio Armani si distingue per il suo equilibrio tra passato e futuro. Alla Milano Fashion Week “re Giorgio” ha deciso di non presentare la sua collezione principe, rinviandola a metà ottobre a New York. Eppure, uno dei simboli della moda meneghina non poteva mancare all’appuntamento, regalando creazioni che svelano un cambiamento che non tradisce l’essenza del brand. Non a caso, il simbolo della sfilata è stata una gigantografia in bianco e nero di una modella in completo, con cravatta e sguardo abbassato. Uno scatto del 2000 di Tom Munro che sintetizza bene l’idea di Armani: tributo a ciò che è stato, guardando a quel che verrà.