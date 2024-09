Gli attacchi di Israele a Hezbollah sono azioni terroristiche | non ci sono giusti in questa guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Claudia De Martino Glisimultanei di martedì e mercoledì pomeriggio, che hanno azionato da remoto più di mille ordigni esplosivi installati dentro a cercapersone e radio utilizzati da miliziani di, colpendo però (tra i 37 morti e i 4000 feriti, di cui circa 300 in condizioni critiche) anche civili inermi e bambini e ulteriormente aggravati dalla provocazione del volo radente dei jet israeliani sulla capitale Beirut durante il discorso del Segretario generale diHassan Nasrallah,senza appello un’azione terroristica che la comunità internazionale dovrebbe unanimemente condannare. Tale attacco interviene in un Paese già compromesso, in piena crisi economica dal 2019, le cui strutture sanitarie erano già al collasso.