Finge di cercare documenti e scappa al controllo | nell’auto aveva 900 grammi di hashish e due bustine di cocaina

(Di venerdì 20 settembre 2024) Traona (Sondrio) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna hanno arrestato nella notte uno straniero 35enne, pregiudicato, trovato in possesso di oltre 900die due buste con 16di. L’uomo, alla guida di una vecchia autovettura con a bordo un giovane passeggero, è stato fermato per unlungo la via Valeriana, nel comune di Traona. Il passeggero, dopo aver simulato di prendere idalla tasca del giubbotto, approfittando della relativa distanza dei militari si è dato alla fuga infilandosi nella fitta vegetazione. I Carabinieri, dopo averlo inseguito e bloccato, ispezionandone l’auto hanno trovato nascosti sotto i sedili 10 panetti didel peso complessivo di oltre 900, insieme ad altre due buste contenenti 16die ad un bilancino di precisione utilizzato per lo spaccio.