Domani apre Pesaro capitale del disegno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Riprende presso Spazio Torrso la rassegna espositiva "Un/natural", progetto articolato in cinque appuntamenti, pensato per2024Italiana della Cultura, dove vengono indagati i termini natura e cultura. Dopo i binomi artificiale-naturale, corpo-ambiente, io-altro, è la volta di indagare organico-inerte, un intervento di Flavia Spasari curato in forma artistica da Marco Augusto Basso. L’intervento pone in dialogo l’operato di due autori che trovano nel linguaggio visivo e in quello sonoro il giusto equilibrio. L’armonia raggiunta dai due si esprime attraverso un approccio che non vuole solo veicolare un messaggio, ma esserne totalmente parte: “curatore” e artista si pongono, quindi, allo stesso livello con lo scopo di raggiungere in maniera totale i fruitori dell’intervento.