Astro Bot | la recensione di un platform pieno di nostalgia e tanto divertimento

(Di venerdì 20 settembre 2024)Bot, il carismatico protagonista di’s Playroom, torna alla ribalta con un’avventura davvero in grado di catturare il cuore di tutti i fan di PlayStation. Sviluppato da Team Asobi, questodimostra che Sony è ancora in grado di offrire giochi coinvolgenti, ispirati e ben confezionati, sebbene al contempo facciano capolino alcuni limiti, soprattutto in termini di rigiocabilità. Un Omaggio aiStorici di PlayStationSin dai primi momenti,Bot risveglia ladi chi ha amato i classicidi PlayStation come Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Il gameplay, caratterizzato da salti dettati da un buon timing, abilità uniche e puzzle ambientali, richiama la gloria di quegli anni grazie anche a livelli ricchi di colore e azione.