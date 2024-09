Tutto pronto per il secondo giorno di audizioni a X Factor 2024

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

X Factor: giovedì 19 settembre secondo turno di Audizioni. Nella vivace arena dell'Allianz Cloud di Milano, aspiranti artisti di diversi stili e ispirazioni si sfideranno per il plauso dei giudici e l'accesso alle successive fasi del concorso. X Factor Audizioni Giovedì 19 settembre, X Factor tornerà sulle piattaforme televisive Sky e NOW per il secondo appuntamento delle Audizioni. Parte della serie Sky Original e prodotto da Fremantle, lo show ha sempre saputo regalare performance da brividi e momenti di autentico spettacolo, raccogliendo al suo debutto oltre 700.000 spettatori, aumentando così del +38% rispetto alla stagione precedente.