Gli angeli dei cittadini

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un altro vigile del fuoco morto per soccorrere i. Mi riferisco al caso verificatosi nel Foggiano, il pompiere era prossimo alla pensione. La vedova ne percepira' la meta'. Non e' una vergogna? La signora è' diventata vedova perche' il marito ha perso la vita per salvare quelle altrui. Tante altre vivono in miseria perché lo stato è distratto.Vengono umiliati i custodi dei, e danno 10 mila euro mensili a soggetti che fanno una presenza all'anno in Parlamento. Il mio cuore e' vicino alla famiglia colpita da questa disgrazia. Riccardo Ducci