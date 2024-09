F1 sarà di nuovo ‘guerra urbana’ a Singapore? Chi vincerà a Marina Bay dopo la convulsa gara di Baku?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il singolare calendario della stagione 2024 di Formula 1 prevede una lunga pausa al principio dell’autunno, gemella di quella estiva per durata. L’ultimo Gran Premio prima del “fall break” (chiamiamolo così, in ossequio all’idioma dei proprietari del Circus)quello di, che si disputerà nel weekend del 20-22 settembre. Vi si arrival’emozionante appuntamento di. La McLaren ha festeggiato un trionfo su tutta la linea, conquistando una vittoria non scontata grazie a un Oscar Piastri monumentale e coronando la lunga rincorsa alla Red Bull nel Mondiale costruttori, dove ora il Team di Woking comanda con 20 punti di vantaggio sulla struttura di Milton Keynes e 51 lunghezze di margine sulla Ferrari. Proprio la Rossa è la grande sconfitta della “battaglia urbana azera”. La SF-24 era l’auto più competitiva, ma ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto.