F1 Max Verstappen non è ottimista | A Singapore non sarà un weekend semplice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il lungodel Gran Premio disi è aperto quest’oggi per la Formula Uno a Marina Bay con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato anche il leader del campionato Max. L’olandese della Red Bull è reduce da una prestazione deludente in Azerbaigian, ma può ancora gestire un vantaggio di 59 punti su Lando Norris a sette tappe dalla fine del Mondiale 2024. “So che nonil nostropiù, lo dico chiaramente, ma abbiamo esaminato cosa potevamo fare meglio a Baku e mi auguro che quanto fatto abbia stabilizzato un po’ di più la macchina. Baku è stata positiva per identificare i problemi della vettura e lavorarci“, esordisce il 26enne nativo di Hasselt in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere sul circuito cittadino asiatico.