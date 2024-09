Export vivaistico rebus sull’andamento Confagricoltura frena | Numeri in discesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pistoia, 19 settembre 2024 – Nel settore del vivaismo, in quello pistoiese in particolar modo, va davvero tutto così bene e a gonfie vele? Dopo i dati diffusi negli ultimi giorni da Coldiretti, che parlavano di +3% dell’dal 1° aprile al 30 giugno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con introiti complessivi dal 1° gennaio che sono arrivati a quota 240 milioni di euro, interviene sull’argomentoPistoia che, con il direttore Daniele Lombardi, vuole porre l’attenzione su come questi dati non siano del tutto esatti e, soprattutto, nascondono una tendenza preoccupante da mettere in evidenza. “E’ necessaria una riflessione più approfondita e contestualizzata – afferma Lombardi – i, se presi singolarmente, possono apparire positivi ma una corretta interpretazione richiede di considerare l’intero quadro economico e produttivo.