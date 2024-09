Campo scuola ko | una vergogna Gli sportivi lamentano il degrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Si stanzia un milione per lo stadio di calcio, ma poi non ci sono spiccioli per mantenere il, struttura polisportiva da tempo in abbandono e che con ostinazione, si continua a tenere chiusa nelle mattine dei giorni di festa, quando c’è una richiesta più alta". A riportare l’attenzione sule sul suo abbandono, è Enzo Russo, podista ancora in attività nonostante l’età non più verde, che si definisce il più anziano atleta in attività , allenatore e mental coach, portavoce dei malumori di molti. "Dove si spendono i soldi del capitolo riservato al– chiede Russo all’assessore allo Sport Lara Benfatto –? L’impianto si apre la domenica solo se ci sono le gare di pesca.