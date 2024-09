Test | Quale scarpa sei?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una delle cose più soddisfacenti della vita non è fare sesso o mangiare cioccolato: è comprare scarpe. Non appena riusciamo a mettere qualche euro da parte, il nostro obiettivo è infilarci in uno shoe store e provarci almeno una decina di paia di calzature. Poi magari non compriamo nulla, ma misurarci le scarpe della nuova collezione è una piccola gioia. E lo stesso divertimento ci dà lo sfogliare le pagine dei vari online shop dei brand più lussuosi come dei marchi più economici, in cerca di “quel” modello che ci colpisca il cuore. È un women pleasure che gli uomini non capiscono, ma è meglio così: noi siamo in negozio circondate da un mucchio di scatole di cartone da cui fanno capolino le scarpe più carine del momento, e loro aspettano fuori, su una panchina, giocando con il cellulare.