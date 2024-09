Strade e impianti sportivi | Cambia volto il territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oltre due milioni di euro di interventi per sistemare iled effettuare manutenzioni fondamentalii. Terre del Reno si rifà il look. Non solo, nei prossimi anni il Comune vedrà tra i suoi interventi più importanti la riqualificazione dell’intero corso Roma a Sant’Agostino e dell’area maceri di via Carducci, senza dimenticare l’ammodernamento degli, come già esposto alle società sportive. L’amministrazione comunale di Terre del Reno, alla fine del mese di luglio, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, con particolare riferimento all’anno in corso.