L’Unione europea si rimette l’elmetto | domani il voto sulla risoluzione a supporto dell’Ucraina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Davanti alla guerra in Ucraina, che va avanti da quasi tre anni, e alla nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen, determinata a mostrare i muscoli,si appresta ad aumentare in modo considerevole il proprioalla resistenza di Volodymyr Zelensky. Questo, salvo colpi di scena a dir poco improbabili, verrà ufficializzato nella plenaria diall’Europarlamento, durante la quale sarà votata laintitolata ‘Continued financial and military support to Ukraine by Eu Member States’. Il documento, frutto di una lunga negoziazione tra i gruppi dell’Europarlamento e di cui La Notizia ha preso visione, segna un vero e proprio salto di qualità nelalle autorità di Kiev.