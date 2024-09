I Fatti Vostri su Rai 2 | da domani L’Angolo della Dolceria con Knam

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tante new-entry nella nuova edizione de “I”, in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 su Rai2, a partire dal 16 settembre. Il celebre programma, che anche quest’anno vede alla conduzione Tiberio Timperi e Anna Falchi, riapre anche con gradite conferme a partire dal ‘Re del Cioccolato’, Ernst, e da sua moglie Alessandra Mion, in arte Frau. Grazie alla loro arte pasticcera hanno dato vita ad un appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Rai2. La coppia più dolcepasticceria italiana torna così a deliziare i palati del pubblico con la rubrica più golosaTV,”, ogni giovedì mattina (da, 19 settembre). Lo Chef e la sua allieva prediletta Frausaranno protagonisti dello spazio settimanale dedicato alle mille declinazioni del dolce.