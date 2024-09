Grande Fratello firma un contratto con una squadra di pallavolo ma diserta le convocazioni La società sportiva contro Javier Martinez | Agiremo per vie legali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ha fatto il suo ingresso per ultimo nella prima puntata del, ma il suo nome non è sembrato nuovo agli appassionati dei programmi televisivi. E, adesso, sualeggia più di qualche ombra. Il pallavolista, infatti, aveva già partecipato come tentatore a Temptation Island, prima di spostarsi ma sempre alla corte di Maria de Filippi come corteggiatore di Uomini e Donne, da cui era stato allontanato perché sospettato di essere già impegnato. Ma l’atleta argentino sembra essersi reso protagonista di un intrigo ben più particolare.avevato uncon Avimecc Volley Modica, che gioca nella Serie A3 di, lo scorso maggio, per la stagione 2024/2025. Il 29enne, però, avrebbeto le, preferendo piuttosto la chiamata di Alfonso Signorini nella casa più paparazzata d’Italia.