Google etichetta i contenuti AI | cosa significa per la ricerca e l’autenticità online

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 18 settembre 2024)introduce le etichette per igenerati dall’AI: autenticità e trasparenza nellaha recentemente introdotto un sistema ditura per igenerati o modificati con intelligenza artificiale (AI), come parte dei suoi sforzi per garantire maggiore autenticità e trasparenza nelle sue piattaforme di. Questa decisione arriva in risposta all’aumento esponenziale dell’uso di strumenti di AI generativa e di editing delle immagini, nonché alla crescente preoccupazione per la qualità e l’affidabilità delle informazioni. L’ntelligenza artificiale frena la sostenibilità: richiede troppa energia PerchéAI? Con l’espansione di strumenti come ChatGPT e Gemini, icreati dall’intelligenza artificiale sono diventati sempre più comuni sul web.