Fermana in gruppo Palumbo e Bartoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo il classico lunedì di riposo laha ripreso ad allenarsi nella settimana tipo che porterà alla terza sfida di campionato, stavolta in casa dell’Atletico Ascoli, reduce dal blitz esterno di Civitanova Marche. Un rientro bagnato chge ha visto la squadra allenarsi nel primissimo pomeriggio sul sintetico del Firmum Village. Da un lato sicuramente il fatto di non andare ulteriormente a compromettere il fondo del Bruno Recchioni apparso domenica in condizioni quantomeno approssimative. In tal senso proprio in questi giorni dovrebbero partire, maltempo permettendo, i lavori di sistemazione del fondo dello stadio (come ha avuto modo di sottolineare il ds Paolucci nella sala stampa post derby) che già contro l’Isernia dovrebbe avere un aspetto decisamente migliore.