Fabo in Supercoppa con la spinta di Klyuchnyk

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È stato uno dei pochi volti nuovi dell’estate dellaHerons Montecatini, Dimitri. Il pivot di origine ucraina è la dimostrazione vivente che coach Federico Barsotti, checché se ne dica, non disdegna per nulla i lunghi puri e dopo Matej Radunic ha deciso di puntare sull’ex Roseto come totem di riferimento in zona pitturata: dal canto suo il classe 1994 ci ha messo qualche settimana per carburare, ma amichevole dopo amichevole sembra sempre più integrato negli schemi del tecnico rossoblù. Insieme ai suoi compagni di squadra e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale degli Heronssarà uno dei protagonisti della presentazione della stagione in programma domani a partire dalle 18.