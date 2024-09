Comune in bilico per le variazioni di bilancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Cosa c’è, di concreto, sul piatto della crisi di maggioranza? Per ora, oltre alconsolidato, la mancata ratifica di dueurgenti: se queste non dovessero essere approvate nel consiglio del 28 settembre, l’ente potrebbe doverne rendere conto alla Corte dei Conti. La prima variazione riguarda l’applicazione del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 2019-2021 per dirigenti e segretari, siglato a metà luglio. In particolare, si è resa necessaria una variazione diin via d’urgenza per riconoscere gli arretrati contrattuali e adeguare la competenza 2024, stornando 196.403 euro comprensivi dell’aumento retributivo e dei correlati oneri previdenziali e Irap. Questa variazione deve essere approvata nel prossimo consiglio.