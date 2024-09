Abiti fluidi colori pastello dettagli romantici e sensuali | la leggerezza domina la passerella della maison romagnola

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La sfilata di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week ha catturato il pubblico con una collezione che ridefinisce il concetto di, non solo nel vestire, ma anche nell’essere. La stilista ha presentato al Museoscienza una proposta per la Primavera/Estate 2025 che unisce eleganza, femminilità e praticità , con un tocco di magia eimpalpabile. Le sue creazioni non sono solo, ma espressioni di una filosofia di vita che celebra l’equilibrio tra sogno e realtà , tra estetica e funzionalità .