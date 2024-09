Polo di via Fratelli Rosselli Secondo lotto inaugurato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Quelloieri è ildel nuovo e imponente progetto del Piano scolastico del territorio che vedrà il suo completamento per l’inizio dell’as 2025-2026. Un’opera che nella parte completata e resa operativa – in particolare il piano terra e il primo piano del ‘nuovo’ Motti, per una superficie di 2.350 metri quadrati – si è popolata di una parte dei 278 studenti, oltre che dei docenti, che si trasferiranno in viadalla sede di via Filippo Re. Il nuovoScolastico è il più grande progetto di edilizia scolastica finanziato dagli anni ‘90 dalla Provincia per 13 milioni complessivi. Nella sua interezza si tratta di un edificio di 9mila metri quadri con 31 aule (di cui tre di sostegno), 18 laboratori e un’aula magna, in grado di ospitare una volta completato circa 1.100 studenti provenienti da tre scuole tecniche.