Politicamente corretto | Trump-Kamala a perdere nei duelli tv americani è l' oratoria

(Di martedì 17 settembre 2024) A guardare gli highlights del dibattito americano, come i gol delle partite di calcio, son buoni tutti. Provate a seguirlo per intero alle tre e mezza di notte (o del mattino?): se non fosse stato per l'ossessione, le sigarette e lo split screen, il dittico televisivo che ha conferito la medaglia d'oro della prossemica aHarris, avrebbe vinto Morfeo. Un faccia a faccia disciplinato, il ritmo imposto dalle regole, superficialissimo, sterilizzato, per niente onesto e molto perbene, figlio delodierno.