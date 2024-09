Non solo Napoli | le ‘precisazioni’ di Moncalvo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Su Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto il giornalista Gigi. Di seguito le sue dichiarazioni. “Stasera nessuno ha messo in luce che c’è un conflitto di interessi tra la Juventus e Psv Eindhoven. La squadra olandese è di proprietà della Philips, società che circa un anno fa è stata acquistata per il 15% dalla società di John Elkann. Ovvero la Exor, poiché i suoi interessi principali sono i robot e gli accessori tecnologici per le operazioni chirurgiche. La Juventus stasera gioca contro una squadra che non potrebbe essere una sua avversaria. John Elkann da tempo sta trattando per avere il doppio, cioè il 30%. Sta aspettandoche tutte le cause contro la Philips nel mondo, specialmente negli Stati Uniti, siano finite”.