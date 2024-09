Nexo Digital celebra i 50 anni di Frankenstein Junior con un evento da urlo

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 17 settembre 2024) Il cult senza tempocompie 50, e per l’occasioneha deciso dire al meglio questa ricorrenza. In occasione del 50°versario dall’uscita in sala di, arriva nelle sale, nelle sole giornate del 29 e del 30 ottobre, una versione rimasterizzata in 4K, accompagnata da uno specialededicato agli appassionati, tra festoni e dress code ispirati ai personaggi iconici del film, Igor, La Creatura, Frau Blücher Avete già letto il nostro approfondimento legato al famoso film di Mel Brooks? Fatelo visitando questo nostro articolo. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa targato..IN 4K. IL CINQUANTESIMOVERSARIO AL CINEMA. Una storia già vista. E infatti si tratta del film di cui non ci stancheremo MAI.