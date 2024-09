Marco Bertolini morto in incidente in moto a Bellusco | è finito sotto un camion dopo lo scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Monza e Brianza), 17 settembre 2024 – Èessereunlocon, sbalzato sull’asfalto dall’impatto violento. L’sulla Monza-Trezzo, a, oggi (martedì 17 settembre) alle 17.30, è costato la vita a unciclista 40enne,, residente in provincia di Milano. L’uomo, ricoverato a Vimercate, ha perso la sua battaglia fra la vita e la morte, molte le ferite e le fratture riportate: quando i soccorsi sono arrivati era in arresto cardio-circolatorio. Da chiarire cosa sia successo all’ora di punta sulla Provinciale, una delle strade più trafficate e pericolose. L’autista, un 48enne, è stato trasportato nello stesso ospedale, in codice verde, per accertamenti. Sul postomedica e due ambulanze.