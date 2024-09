Il revival delle colonie | Sci e spiagge gratis per le famiglie di operai Il piano della Cassa edile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) di Andrea Gianni Un patrimonio immobiliare che rischiava di rimanere nell’abbandono è tornato a una nuova vita, come spazio per le vacanze offerto adi lavoratori del settorecostruzioni. Un melting pot, culture che si incontrano a pochi passi dalledi Pinarella di Cervia, in Emilia Romagna, dove sorgono le sei exdi proprietàdi Milano, Lodi e Monza-Brianza, ente bilaterale fondato nel 1919 e costituito da Assimpredil Ance, associazioni di categoria dell’artigianato e sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Le prime due, colonia Adriatica e colonia Mater, furono acquisite nel 1972, mentre le altre sono entrate in seguito a far parte del patrimonio. Hanno ospitato figli difino al 2017, quando il calo progressivoiscrizioni ha reso economicamente insostenibile il servizio, decretandone la chiusura.