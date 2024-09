Finanza e intelligenza artificiale | un approfondimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 17 settembre 2024) Solo il 35% delle aziende del settore finance utilizza questa tecnologia su larga scala. Un dato in controtendenza con gli obbiettivi del 60% dei CFO Il mondo dellasi avvicina al 2025 continuando ad attraversare un’importante fase di trasformazione guidata dall’innovazione tecnologica, dai cambiamenti normativi e dalle sempre più alte aspettative dei consumatori. Latradizionale è ormai un ricordo e il processo di digitalizzazione non intende fermarsi. I numeri parlano chiaro: secondo quanto riportato da Fortune Business Insight il mercato globale delle fintech, valutato 294,74 miliardi di dollari nel 2023, si prepara a chiudere il 2024 a 340 miliardi di dollari. Le prospettive per il futuro sono altrettanto positive con la previsione di raggiungere i 1.