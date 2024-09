Addio a Beppe Menegatti regista teatrale e compagno di vita di Carla Fracci

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024)di grande spessore edidella celebre ballerina, è scomparso il 17 settembre 2024 a Roma all’età di 95 anni. Ricoverato qualche giorno prima, le sue condizioni si erano aggravate, portando al trasferimento in un hospice dove si è spento accanto ai familiari.aveva appena festeggiato il suo compleanno il 6 settembre, segnando così una lungadedicata all’arte e al teatro. Italian artistand her hausbandon the red carpet during the premiere of the movie ‘Black Swan’ at the 67th annual Film Festival in Venice, Italy, 01 September 2010. The movie by US director Darren Aronofsky is presented in the International competition ‘Venezia 67’ at the festival running from 01 to 11 September.