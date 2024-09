Ue Breton si dimette da commissario europeo e accusa von der Leyen | Gestione dubbia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bruxelles, 16 settembre 2024 - Il francese Thierrylascia il suo incarico nell'Ue. L'attualeal Mercato interno, indicato dal presidente Emmanuel Macron per un secondo mandato, lo ha annunciato con una lettera pubblicata su X dopo alcuni contrasti con la presidente Ursula von der. "Mi dimetto con effetto immediato", scrivespiegando che la presidente, sul punto di formare il prossimo esecutivoper un nuovo mandato quinquennale, ha "chiesto alla Francia di ritirare il (suo) nome", "per motivi personali", in cambio di un "portafoglio presumibilmente più influente". Sviluppi che "testimoniano ulteriormente una governance", sostieneche denuncia anche il fatto che von dernon ne abbia discusso con lui.