Psv Schouten | Motta un allenatore top gli sono grato

(Di lunedì 16 settembre 2024) “è untop. Gliperché mi ha migliorato molto e gli ho scritto un messaggio quando è stato ingaggiato dalla Juventus. Quanto ci vuole per imparare le sue idee di gioco? Al Bologna ci siamo riusciti in fretta, spero che alla Juve non lo abbiano ancora fatto“.queste le parole di Jerdy, centrocampista del Psv Eindhoven che si complimenta con Thiago, domani sulla panchina rivale ma un tempo suoal Bologna. “Thiagovuole fare un calcio dominante, sta a noi non farlo succedere“, aggiunge l’ex rossoblù che ricorda gli anni in Serie A: “E’ stata un’esperienza molto bella, vivere a Bologna mi è piaciuto tanto“. Il Psv è in testa in Eredivisie: “È molto bello aver vinto le prime cinque partite, ma non bisogna focalizzarsi sul passato – avverte il tecnico Peter Bosz – Domani servirà tenere alta l’attenzione per tutta la partita.