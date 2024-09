PS6 è già in sviluppo | Sony sta lavorando con AMD dopo un accordo saltato con Intel?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un nuovo report ha rivelato che PS6 sarà retrocompatibile con i giochi delle precedenti generazioni, conche ha deciso di continuare a lavorare con AMD come partner non proseguendo le discussioni conper la realizzazione dei CPU e GPU per la nuova console. Il report in questione è stato pubblicato da Reuters, con la nota testata che ha rivelato di aver scoperto da alcune fonti che nel corso del 2002 in quel diedhanno avuto delle discussioni per quanto riguarda lodi PlayStation 6. Ma stando a quanto affermato da una fonte con una conoscenza diretta della situazione, il colosso giapponese ha deciso di rifiutare l’offerta diperché la retrocompatibilità di PS6 con le precedenti generazioni di console sarebbe stata più difficile e costosa, se non addirittura impossibile in seguito ad un passaggio ad una diversa architettura hardware.