Napoli contrordine alla scuola Pistelli di Pianura | oggi si può aprire

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodisi può svolgere attività didattica, a dispetto dell’annunciata malattia di tutti i bidelli. Una fulminea nota di stamattina, inviata a presidente e consiglieri della municipalità 9, ha diffuso la buona novella. A firmarla insieme la dirigente dell’Unità Gestione attività territoriali della municipalità e la responsabile di circolo didattico. In qualche modo si è trovato rimedio. Una notizia positiva, dopo quanto comunicato venerdì scorso. Tre giorni fa, lo stesso ufficio informava dell’impossibilità di assicurare il regolare servizio per la giornata di. E ventilava l’ipotesi di ulteriori criticità, fino a cessata emergenza. All’origine del problema la contemporanea assenza per malattia di tutti i collaboratori scolastici, dipendenti della partecipataServizi. Tutti guariti all’unisono, si spera.