Il mercato globale dipende da alcune strettoie

(Di lunedì 16 settembre 2024) "GLI AGENTI MARITTIMI da sempre occupano un posto di osservazione ottimale non solo sui traffici mondiali via mare o sui porti, ma anche sui delicati equilibri che caratterizzano i mercati e quindi l’interscambio mondiale via mare", dice Bruno Dardani (nella foto a destra), direttore del Centro di analisi e consulenza strategica sul mare ’Giuseppe Bono’. Al centro studi è stato affidato l’incarico di analizzare l’economia del mare nello scenario internazionale attuale da parte del presidente di Assagenti Genova, Paolo Pessina (sopra a sinistra).