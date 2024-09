Emilia Romagna al voto Logo arancione per Ugolini e il sostegno degli ex allievi | La persona al centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bologna, 16 settembre 2024 – “Vedi, questi sono i miei alunni", dice Elenaa Carlo Nervo, ex ala destra del Bologna di fine anni ’90, che sorride accanto a lei mentre i fotografi li bombardano di flash. La serata a Castel Maggiore, bassa bolognese, è quella del claim della campagna elettorale della candidata deldestra alle Regionali dell’, ‘Laal’. Ma nella bella cornice di Villa Zarri, al, per, ci sono i giovani e gli ex studenti del liceo privato Malpighi, di cui è preside. Leggi anche: Elezioni in, il sondaggio Youtrend: de Pascale a +13%, molti indecisi Nervo è in prima fila, sarà nella lista civica in costruzione assieme al capolista Marco Mastacchi, consigliere regionale uscente.