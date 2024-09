Brennero recensione primi due episodi | Elena Radonicich e Matteo Martari sulle tracce del Mostro

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladeiduedidelper la nuova serie tv in onda su Rai 1 a partire dal 16 settembre sono i protagonisti di, la nuova serie tv in onda su Rai 1 a partire dal 16 settembre. Nei panni della PM Eva Kofler e dell’ispettore Paolo Costa, i due cercheranno di risolvere il caso deldi Bolzano, balzatocronache locali tre anni prima e tornato improvvisamente a far parlare di sé. Diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito, nel cast anche Richard Sammel, Lavinia Longhi, Paolo Briguglia e Anita Zagaria. Guarda anche la nostra video intervista aGuarda anche la nostra video intervista a Giuseppe Bonito Ildi Bolzano Eva Kofler () è una PM originaria di una facoltosa famiglia di lingua tedesca.