Spari vicino a Donald Trump | il candidato repubblicano è al sicuro Arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024)è stato messo in sicurezza dopo che alcunisono stati uditi nelle sue vicinanze. La conferma arriva dal direttore della comunicazione della campagna del, Steven Cheung, che però non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare,si trovava presso ilInternational Golf Club di West Palm Beach quando unarmato si è avvicinato alla struttura. Gli agenti del Secret Service hanno immediatamente reagito, portando in salvo l’ex presidente e sparando al sospetto. L’individuo sarebbe poi fuggito a bordo di un SUV, ma è stato successivamente fermato edalle forze dell’ordine.