Sinner siparietto social | spunta anche… Berrettini! C’è il video

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Settembre 2024 22:52 di redazione Jannikha raggiunto i suoi connazionali a Bologna e in quest’occasione ha preso vita unche ha fatto sorridere tutti. Jannik, nonostante i numerosi impegni e gli allenamenti che non perde mai di vista, ha voluto raggiungere i suoi compagni dell’Italia a Bologna. Non è mancato il: ilha fatto sorridere tutti.ha voluto raggiungere i suoi connazionali a Bologna e sedere in panchina con loro per gli impegni della Davis Cup.e Cobolli hanno fatto bene e gli azzurri contro l’Olanda hanno chiuso con un 2-0 che li ha fatti piazzare al primo posto.della Federtennis conanche! C’è ilJannikè arrivato in giornata a Bologna e al suo arrivo è stato accolto da tutti con grande gioia.