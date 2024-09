Luca Giurato chi sono i fratelli Blasco Claudia e Flavio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)aveva trecon personalità straordinarie:, ciascuno con una storia affascinante alle spalle. Il giornalista ha spesso parlato con affetto della sua famiglia, sottolineando quanto fosse orgoglioso dei successi ottenuti dainei rispettivi campi. Anche se non era solito condividere dettagli della sua vita privata, è noto chefosse particolarmente legato a, con il quale condivideva la passione per l’arte e la cultura. La perdita dinel 2022 è stata un duro colpo per, che ha sempre mantenuto vivo il ricordo del fratello. Anche il rapporto conè stato speciale: nonostante le differenze di stile e di carriera, i duehanno condiviso l’amore per l’espressione creativa.