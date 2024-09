Jakob Ingebrigtsen debutta nella mezza maratona ma stecca Sawe batte Kiplimo in volata a Copenhagen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha deciso dire sullain coda a una stagione che gli ha portato in dote un medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 (sui 5000 metri, quarto posto sui 1500) e due titoli agli Europei di Roma (1500 e 5000, confermando quanto fatto nel 2018 e nel 2022). Il 23enne norvegese, che venerdì sera aveva vinto la Diamond League sulla distanza del miglio metrico, ha preso parte ai 21,097 km in quel di(Danimarca), ma il suo esordiospecialità non è stato memorabile.è rimasto nel gruppo dei migliori fino al decimo chilometro, dove si è transitati in un eccellente 27:27.