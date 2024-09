Eleonora Giorgi tumore | preoccupano i suoi saluti a Verissimo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024) Come sta? L'attrice ha aperto il cuore durante un'intervista emozionante a, raccontando con estrema sincerità la sua battaglia contro ilal pancreas. A 70 anni, dimostra una forza e una lucidità impressionanti, affrontando con coraggio una delle sfide più difficili della sua vita. "Stiamo lottando con tutte le forze", ha dichiarato la, esprimendo sia la speranza che la consapevolezza di fronte a una malattia subdola e spesso implacabile. La battaglia dicontro il cancro è iniziata poco meno di un anno fa. Dieci mesi e mezzo, per l'esattezza, durante i quali l'attrice si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia, che, sebbene abbiano permesso la rimozione delprincipale, non hanno debellato completamente la malattia: "Il cancro al pancreas crea una sorta di guaina".