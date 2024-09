Cooperativa in crisi per una frana In soccorso il padre di Teorema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) "Senza l’amore un uomo che cos’è?", canta Marco Ferrandini nell’intramontabile. L’amore per una donna certo, ma anche per i lavoratori svantaggiati e i volontari dello Stallazzo di Paderno d’Adda, l’unico punto di ristoro e presidio di sicurezza lungo l’Adda leonardesca gestito appunto dai volontari e dai lavoratori svantaggiati dellaSolleva, che rischia di chiudere a causa di unache sbarra l’accesso da Cornate d’Adda, uno dei due soli passaggi per arrivare allo Stallazzo, mentre l’altro è quello da Paderno, che è agibile. Proprio per raccogliere fondi per loro e consentire di continuare l’attività in attesa del ripristino dell’alzaia, Marco Ferradini si esibirà gratuitamente allo Stallazzo. L’appuntamento con il cantautore 75enne, papà diappunto, è per venerdì prossimo, il 20 settembre. Con lui ci sarà anche la figlia Marta.