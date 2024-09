Cannabis light stretta quasi al traguardo e coltivatori sul baratro | ecco perché le rassicurazioni del governo non stanno in piedi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) La filiera della canapa è a un passo dal, dopo il sì della Camera dei deputati all’articolo 18 del disegno di legge Sicurezza. Manca solo il timbro del Senato, per cancellare un comparto economico con 13 mila lavoratori e 3 mila aziende. Gli imprenditori sono scesi in trincea, perfino Coldiretti è sul piede di guerra. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida tace, le uniche parole memorabili furono di scherno: “? Meglio il thc..”. Intanto, iltira dritto bollando gli allarmi come infondati. Con la nota del 10 settembre, il dipartimento antidroga di palazzo Chigi ha rispedito le critiche al mittente rassicurando gli agricoltori della canapa: “Il provvedimento non incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale () consentendo la prosecuzione delle attività di chi ha investito nel settore”.