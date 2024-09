Boccia-Venezi ancora uno scontro | il duro attacco dell’imprenditrice FOTO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Non si ferma lotra. L’imprenditrice sui social è ritornata ad attaccare duramente il direttore d’orchestra Maria Rosariainterrompe il silenzio (durato qualche giorno ndr) e ritorna ad attaccare duramente Beatrice. Le ultime storie pubblicate su Instagram dall’imprenditrice fanno riferimento al concerto che vedrà protagonista la direttrice d’orchestra, già consulente del ministero della Cultura, durante il G7 di Pompei.(Ansa) – cityrumors.itUna scelta che laha sempre ritenuto come un conflitto di interesse e nelle ultime storie ha ricapitolato tutta la storia della. “Dall’11/11/2022 – si legge in uno dei tanti post pubblicati su Instagram è consigliere del ministro per la musica con un compenso di 300mila euro. Ad oggi non risulta nessuna consulenza agli atti“.